Лондон, 20 января, 2023, 16:21 — ИА Регнум. В Британии объём розничных продаж за декабрь 2022 года упали на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом 20 января сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные Бюро национальной статистики (ONS).

Британия

По информации ONS, это стало рекордным падением за всю историю наблюдений с 1997 года. При этом розничные продажи снижаются второй месяц подряд.

В декабре сообщалось, что на протяжении более полутора лет цены на продукты в Британии находятся почти на рекордном уровне, несмотря на снижение уровня продуктовой инфляции.