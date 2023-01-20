Тбилиси, 20 января, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает против восстановления авиасообщения с Россией и призывает ужесточить условия нахождения в республике российских граждан. Об этом говорится в заявлении администрации грузинского президента, опубликованном 20 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

«Я не приветствую восстановление авиасообщения с Россией!» — говорится в заявлении Зурабишвили.

Она добавила, что для неё непонятна позиция правительства и правящей партии, в то время ккак все «партнёрские страны» выражают поддержку киевскому режиму.

Также она призвала ввести дополнительные ограничения для приезжающих в республику граждан России, в том числе в области права на работу, регистрации бизнеса, приобретения имущества или открытия русскоязычных школ.

Напомним, ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия будет приветствовать решение России о возобновлении прямого авиасообщения.