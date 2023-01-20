Лондон, 20 января, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Британская вещательная корпорация Би-би-си (BBC) испытывает финансовые трудности, поэтому не может на должном уровне содержать свою всемирную службу, которая публикует материалы и осуществляет вещание на 42 языках. Об этом на встрече с представителями правительства Великобритании заявил председатель совета управляющих Би-би-си Ричард Шарп.

(сс) tara hunt BBC

«Финансовые сложности, которые испытывает Би-би-си, означают, что мы подошли к переломной точке. Нужно найти правильное решение по финансированию», — приводит газета The Times его слова.

По мнению Шарпа, в это критическое для Великобритании и для демократии во всем мире время, у правительства страны есть все основания снова рассмотреть вопрос о финансировании Би-би-си.

По информации некоторых СМИ, в 2014 году МИД Великобритании, до этого полностью обеспечивавший денежными средствами Би-би-си, переложил эту обязанность на всемирную службу и только иногда выделяет дополнительное финансирование.

Как передавало ИА REGNUM, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, если будет доказано, что ведущие средства массовой информации в США получали деньги за корректировку подачи новостей, то всю демократию в Соединенных Штатах Америки можно завернуть в их конституцию и выбросить на помойку истории.

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