Давос, Швейцария, 20 января, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Программа искусственного интеллекта, которой располагает правительство Китая, вызывает «глубокое беспокойство», так как не подчиняется «верховенству закона». Об этом директор ФБР США Кристофер Рэй заявил на панельной сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

Federal Bureau of Investigation (FBI) Кристофер Рэй

По его словам, у Китая есть крупнейшая в мире хакерская программа, которая «не ограничена верховенством закона». В основе этой технологии искусственного интеллекта лежит огромный объём интеллектуальной собственности и конфиденциальных данных, которые Китай украл за эти годы.

С помощью этих данных, если их не проверить, Китай сможет продвинуть свою хакерскую программу, продолжить кражи интеллектуальной собственности и «репрессии» как внутри страны, так и за её пределами.

«Это то, что нас глубоко беспокоит, и я думаю, что все здесь должны быть глубоко обеспокоены», — сказал Рэй.

Ранее официальные лица уже высказывали подобные опасения. Так, в октябре 2021 года сотрудники контрразведки США предупреждали об амбициях Китая в области ИИ, в том же году профильная комиссия во главе с бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом призывала к повышению навыков в области ИИ для противодействия Китаю.

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