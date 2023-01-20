Москва, 20 января, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Законопроект, которым предлагается закрепить в законе спортивные и физкультурные мероприятия с применением дистанционных технологий внесла в Госдуму группа депутатов во главе председателем думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрием Свищевым (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В онлайн-формате

Авторы инициативы обратили внимание на то, что в период пандемии COVID-19 активизировался переход многих спортивных соревнований в онлайн-формат и после подобная практика проведения физкультурных и спортивных мероприятий не только не прекратилась, а расширилась. Кроме того, по отдельным видам спорта в правилах установлены особенности проведения физкультурных и спортивных мероприятий дистанционно.

Законопроектом под физкультурным или спортивным мероприятием с применением дистанционных технологий предлагается считать формат физкультурных или спортивных мероприятий, проводимых с помощью цифровых технологий и информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии спортсменов или команд спортсменов под контролем спортивного судьи или коллегии спортивных судей по различным видам спорта.

Предполагается, что организатор соревнования будет обеспечивать защиту информации участников таких мероприятий и создавать условия для функционирования электронной информационно-спортивной среды.