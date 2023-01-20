Курск, 20 января, 2023, 15:45 — ИА Регнум. В Курской области продлили действие желтого уровня террористической опасности, сообщил 20 января глава региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM Разбитое окно

«В Курской области действие желтого уровня террористической опасности продлеваем с 17 часов сегодняшнего дня до 4 февраля», — написал он в телеграм-канале.

Старовойт призвал жителей быть бдительными и сообщать в полицию о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах.