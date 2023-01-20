Лима, 20 января, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Тысячи протестующих, требующих свержения президента Перу Дины Болуарте, наводнили столицу страны, полиция Лимы применила из-за беспорядков слезоточивый газ. Об этом сообщает 20 января Associated Press.

Denis Mayhua/dpa Протесты в Перу

Предыдущий день был отмечен потасовками с применением слезоточивого газа, власти призвали людей по возможности работать из дома. Столкновения усилились после захода солнца.

По данным омбудсмена Перу, по меньшей мере 13 гражданских лиц и четверо полицейских получили ранения в ходе протестов в Лиме 19 января. По всей стране, по данным МВД, были ранены 22 полицейских и 16 гражданских лиц.

20 января протесты продолжились, к студентам и членам профсоюзов присоединились многие жители столицы. Протестующие пытались прорваться через полицейские кордоны, некоторые бросали камни. Стражи порядка отвечали залпами слезоточивого газа.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные протесты, крупнейшие в Перу за более чем 20 лет, начались в декабре после отстранения от власти президента Педро Кастильо. Ожидается, что его будут судить за мятеж после попытки распустить конгресс. По состоянию на 19 января насчитывалось 53 жертвы беспорядков.

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