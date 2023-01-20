Москва, 20 января, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Товарищеский матч «Спартака» с болгарским клубом «Левски» отменён. Об этом, как передает «Спорт-Экспресс», сообщили в пресс-службе московской команды.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

«Наш клуб рассматривает возможность проведения игры с другим соперником», — говорится в сообщении.

Напомним, что товарищеский матч должен был состояться 22 января в Дубае (ОАЭ), однако «Левски» отказался от матча.

Ранее болельщики болгарской команды выступили против того, чтобы «Левски» проводил товарищеские матчи с российскими клубами.

Как сообщало ИА REGNUM, российский хоккеист клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов оказался в центре скандала после того, как отказался надеть свитер в поддержку ЛГБТ-сообщества на раскатке перед матчем с «Анахайм Дакс» 18 января.

Читайте также: Первый тренер Проворова вступился за хоккеиста после скандала с ЛГБТ в США