Париж, 20 января, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Военный бюджет Франции в период с 2024 по 2030 год будет увеличен на треть (в сравнении с предыдущим семилетним периодом), заявил 20 января президент страны Эммануэль Макрон.

Henri Swzarc/Global Look Press/Keystone Press Agency Эммануэль Макрон

Объем расходов вырастет до 400 млрд евро.

Объясняя это решение, Макрон заявил о «значительных опасностях», которые требуют укрепления боеспособности армии.

Ранее в январе 2023 года власти Франции приняли решение отправить в Киев так называемые «легкие танки», при этом в Министерстве обороны страны заявили, что эти поставки «не делают Францию участником конфликта».