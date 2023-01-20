Макрон: военный бюджет Франции будет увеличен на треть
Макрон анонсировал увеличение военного бюджета Франции
Париж, 20 января, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Военный бюджет Франции в период с 2024 по 2030 год будет увеличен на треть (в сравнении с предыдущим семилетним периодом), заявил 20 января президент страны Эммануэль Макрон.
Henri Swzarc/Global Look Press/Keystone Press Agency
Эммануэль Макрон
Объем расходов вырастет до 400 млрд евро.
Объясняя это решение, Макрон заявил о «значительных опасностях», которые требуют укрепления боеспособности армии.
Ранее в январе 2023 года власти Франции приняли решение отправить в Киев так называемые «легкие танки», при этом в Министерстве обороны страны заявили, что эти поставки «не делают Францию участником конфликта».