ВС России пресекают попытки контрнаступления ВСУ под Ореховом
Мелитополь, 20 января, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Вооруженные силы России пресекают попытки ВСУ пойти в контрнаступление под Ореховом Запорожской области и вернуть контроль над утраченными накануне четырьмя сёлами, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов добавил, что российские военные удерживают позиции, боестолкновения продолжаются.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогов заявил, что практически на всей линии соприкосновения в Запорожской области активизировались боевые действия.
Он уточнил, что такого еще не было. Так, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, Каменское сейчас ведутся боевые действия.
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