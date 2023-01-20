Мелитополь, 20 января, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Вооруженные силы России пресекают попытки ВСУ пойти в контрнаступление под Ореховом Запорожской области и вернуть контроль над утраченными накануне четырьмя сёлами, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

«Все четыре населенных пункта находятся под нашим огневым контролем, — сказал он РИА Новости. — Боевики ВСУ пытаются организовать контрнаступление, чтобы отбить утраченные позиции, но их попытки тут же подавляются».

Рогов добавил, что российские военные удерживают позиции, боестолкновения продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогов заявил, что практически на всей линии соприкосновения в Запорожской области активизировались боевые действия.

Он уточнил, что такого еще не было. Так, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, Каменское сейчас ведутся боевые действия.

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