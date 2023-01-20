Спикер парламента Крыма: группировка в регионе достаточна для его защиты
Константинов: группировка в Крыму достаточна для защиты региона
Симферополь, 20 января, 2023, 15:19 — ИА Регнум. В Крыму сформирована достаточная для защиты региона военная группировка, заявил 20 января глава парламента республики Владимир Константинов.
Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
Владимир Константинов
Фронт стабилизировался, а ситуация в Крыму «достаточно надежная», люди живут мирной жизнью, отметил спикер в эфире «России 24».
Если ВСУ под руководством своих западных кураторов решат нанести удары по Крыму, возмездие будет мгновенным, и «спецоперация очень быстро прекратится» в связи с разгромом противника, поэтому такие удары маловероятны, считает Константинов.
Ранее представители Пентагона заявили, что поддерживают планы Украины по «возвращению Крыма» и готовы оказывать поддержку.