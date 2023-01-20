Николаев, Украина, 20 января, 2023, 15:31 — ИА Регнум. В городе Никополе Днепропетровской области сообщили о взрывах. Об этом 20 января сообщает телеграм-канал Klymenko Time.

Иван Шилов ИА REGNUM Николаев

По его информации, в городе Николаеве жители услышали взрывы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее украинское СМИ сообщило о взрыве в Одессе. Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.

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