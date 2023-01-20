Мадрид, 20 января, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Некоторые европейские страны готовы предоставить киевскому режиму тяжёлые танки и боевое вооружение. Об этом 20 января заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель журналистам в Мадриде.

Nicolas Landemard/Global Look Press/Keystone Press Agency Жозеп Боррель

По его словам, киевскому режиму нужны боевое вооружение и тяжёлые танки.

«Некоторые европейские страны готовы это предоставить», — сказал Боррель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский призвал Запад ускорить поставки военной помощи киевскому режиму.