Боррель: некоторые страны ЕС готовы поставить Киеву танки и боевое оружие
Боррель заявил о готовности некоторых стран ЕС предоставить Киеву танки и боевое оружие
Мадрид, 20 января, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Некоторые европейские страны готовы предоставить киевскому режиму тяжёлые танки и боевое вооружение. Об этом 20 января заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель журналистам в Мадриде.
Nicolas Landemard/Global Look Press/Keystone Press Agency
Жозеп Боррель
По его словам, киевскому режиму нужны боевое вооружение и тяжёлые танки.
«Некоторые европейские страны готовы это предоставить», — сказал Боррель.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский призвал Запад ускорить поставки военной помощи киевскому режиму.