Белгород, 20 января, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Украинские боевики открыли огонь по селу Карабаново в Белгородской области, повреждён жилой дом. Об этом сообщил 20 января глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела

Он уточнил, что в жилой дом попал снаряд, начался пожар. На место выехали все оперативные службы.

«В настоящий момент идет обстрел села Карабаново Валуйского городского округа. По предварительным данным, никто не пострадал», — написал Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января со стороны Украины был обстрелян Белгородский район. Пострадал корпус птицефабрики, частный дом, линия электропередачи.