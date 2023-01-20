Москва, 20 января, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Если будет доказано, что ведущие средства массовой информации в США получали деньги за корректировку подачи новостей, то всю демократию в Соединенных Штатах Америки можно завернуть в их конституцию и выбросить на помойку истории. Об этом 20 января написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она обратила внимание на сведения телекомпании Fox News, которая утверждает, что Джордж Сорос на протяжении многих лет платил 54 влиятельным сотрудникам СМИ, в том числе журналистам Washington Post, NPR, NBC, CNN, CBS, Bloomberg.

«Согласно исследованию MRC Business, Сорос потратил не менее 131 млн долларов на то, чтобы 253 средства массовой информации освещали мировые события так, как он хочет», — написала Захарова, уточнив, что, по информации телекомпании, Сорос платил всем, начиная от репортеров и телеведущих до боссов и редакторов СМИ.

Она отметила, что для США такое заявление является ядерным взрывом.

«Если будет доказано, что ведущие американские СМИ получали деньги за корректировку подачи информации, то вся демократия в Штатах заворачивается в их конституцию и выбрасывается на помойку истории», — отметила официальный представитель МИД России.

Она напомнила, что это же Вашингтон всегда настаивал на том, что беспристрастность и свобода СМИ являются основой демократического устройства страны.

Как передавало ИА REGNUM, Захарова иронично «поблагодарила» Госдеп США за «популяризацию» её персоны в соцсетях и предложила американским коллегам дать оценку её заявлению о моральном облике Зеленского. А сенатор Андрей Клишас назвал идеологию США современной формой неонацизма.

Между тем США заявили о планах подавить деятельность ЧВК «Вагнер». При этом заявления представителей Госдепа США о ЧВК «Вагнер» не очень беспокоят основателя этой компании Евгения Пригожина, так как он не считает их ключевым противником на данный момент.

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