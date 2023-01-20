Волгоград, 20 января, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Городу Волгограду необходимо вернуть прежнее наименование — Сталинград. Соответствующее письмо направлено в адрес заместителя председателя Совета безопасности России, главы оргкомитета по празднованию 80-летия Сталинградской битвы Дмитрия Медведева и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова направил Международный союз бывших малолетних узников фашизма, передаёт РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Защитники Сталинграда

«Нам очень понятно выражение защитников Сталинграда: «За Волгой для нас земли нет!» Не было бы победы там, для нас, наших детей и внуков не было бы и самой жизни. Именно в этом состоит человеческий смысл Сталинградской битвы», — говорится в письме.

Авторы письма утверждают, что настал момент, когда руководству страны и города следует вернуть его имя, получившее мировую известность в январе 1943 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгограде к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве благоустроят центр города. На эти цели выделено более 280 млн рублей.