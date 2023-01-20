Москва, 20 января, 2023, 14:59 — ИА Регнум. За минувшие сутки на купянском направлении было уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, сообщили 20 января в Министерстве обороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Уничтоженная техника ВСУ

Авиация и артиллерия Западного военного округа нанесли поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Табаевка и Берестовое в Харьковской области.

Также ВСУ лишились боевой бронемашины, двух пикапов и двух гаубиц (Д-20 и Д-30).

18 января в министерстве сообщали о пресечении попыток наступления ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях, тогда за сутки было уничтожено более 60 солдат противника.