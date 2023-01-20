Минобороны: ВСУ на купянском направлении потеряли до 30 военных
В Минобороны России рассказали о потерях ВСУ на купянском направлении
Москва, 20 января, 2023, 14:59 — ИА Регнум. За минувшие сутки на купянском направлении было уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, сообщили 20 января в Министерстве обороны России.
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Уничтоженная техника ВСУ
Авиация и артиллерия Западного военного округа нанесли поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Табаевка и Берестовое в Харьковской области.
Также ВСУ лишились боевой бронемашины, двух пикапов и двух гаубиц (Д-20 и Д-30).
18 января в министерстве сообщали о пресечении попыток наступления ВСУ на краснолиманском и купянском направлениях, тогда за сутки было уничтожено более 60 солдат противника.