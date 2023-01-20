Москва, 20 января, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») опроверг заявления главы комитета Госдумы по вопросам семьи Нины Останиной (КПРФ) по новым отсрочкам от мобилизации.

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Картаполов

«Я ей ничего не подтверждал, потому что у меня нет привычки подтверждать то, чего я не знаю», — сказал он РБК.

Ранее глава комитета Госдумы сообщила, что Министерство обороны России готово поддержать поправки по отсрочкам для отцов детей-инвалидов и инвалидов детства и единственных сыновей одиноких родителей-пенсионеров.

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Картаполов добавил, что комитет Государственной думы по обороне не имеет никого отношения к вышеуказанным сведениям. Он также оставил высказывания Останиной «на её совести».

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее вероятным кандидатом на пост председателя Счётной палаты РФ является заместитель главы администрации президента (АП) Дмитрий Козак.

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