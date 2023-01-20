В Запорожье активизировались бои почти на всей линии фронта
Рогов: по всей линии фронта в Запорожье активизировались бои
Мелитополь, 20 января, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Практически на всей линии соприкосновения в Запорожской области активизировались боевые действия, сообщил 20 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов уточнил, что такого еще не было. Так, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, Каменское сейчас ведутся боевые действия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооруженные силы России освободили от киевских карателей населенный пункт Лобковое в Запорожской области.
Кроме того, в районе Каменского российские военные уничтожили ангар с вооружением и военной техникой ВСУ, в районе Малой Токмачки уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37.
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