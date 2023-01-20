Мелитополь, 20 января, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Практически на всей линии соприкосновения в Запорожской области активизировались боевые действия, сообщил 20 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС В зоне СВО

«Сейчас боевые действия в Запорожской области ведутся практически по всей линии боевого соприкосновения», — сказал он РИА Новости.

Рогов уточнил, что такого еще не было. Так, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, Каменское сейчас ведутся боевые действия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооруженные силы России освободили от киевских карателей населенный пункт Лобковое в Запорожской области.

Кроме того, в районе Каменского российские военные уничтожили ангар с вооружением и военной техникой ВСУ, в районе Малой Токмачки уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37.

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