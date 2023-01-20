Москва, 20 января, 2023, 14:50 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ потеряли на краснолиманском направлении более 40 человек, сообщили 20 января в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Артиллерия Центрального военного округа нанесла поражение подразделениям двух механизированных и одной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка и Макеевка и в районе Серебрянского лесничества.

Также ВСУ лишились на этом направлении семи единиц транспорта — двух боевых машин пехоты, четырех боевые бронемашин и гаубицы Д-20.

Накануне, 19 января, в Министерстве сообщали об ударах авиации и артиллерии на этом направлении, потери противника составили более 60 человек.