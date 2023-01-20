Москва, 20 января, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом 20 января сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Путин обсудил с членами Совбеза РФ ход спецоперации

По его словам, в ходе совещания обсуждался ход специальной военной операции на территории Украины и актуальные социально-экономические вопросы.

«В ходе совещания состоялся обмен мнениями о ходе специальной военной операции. Министр обороны Шойгу информировал участников о посещении штаба операции в начале недели», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что глава государства Владимир Путин рассказал о недавних международных телефонных переговорах.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее вероятным кандидатом на пост председателя Счётной палаты РФ является заместитель главы администрации президента (АП) Дмитрий Козак.