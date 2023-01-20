Москва, 20 января, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Российский хоккеист клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов оказался в центре скандала после того, как отказался надеть свитер в поддержку ЛГБТ-сообщества на раскатке перед матчем с «Анахайм Дакс» 18 января. Спортсмен объяснил свой выбор религиозными убеждениями, несмотря на это, на него обрушилась масса критики, Проворову даже пришлось закрыть комментарии в соцсетях. В России за хоккеиста вступились многие известные спортивные деятели, на защиту бывшего подопечного встал и его первый тренер Андрей Емелин.

Represented by ZUMA Press, Inc./ТАСС Иван Проворов

18 января игроки «Филадельфии Флайерз» должны были выйти на лёд перед матчем с «Анахайм Дакс» в одежде с символикой ЛГБТ-сообщества и клюшками, обмотанными радужной лентой. По задумке организаторов, предметы потом собирались выставить на аукцион, а вырученные от их продажи средства направить на благотворительность. Но защитник Иван Проворов наотрез отказался в этом участвовать. Уже после матча спортсмен объяснил, что он уважает всех и выбор каждого, но будет «оставаться верным себе и своей религии», которую он определил как русскую православную. За такое решение некоторые журналисты требовали отстранить Проворова от игр, но главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла выступил с поддержкой хоккеиста и объяснил, что не видит повода убирать Проворова в запас из-за его позиции.

Слова поддержки зазвучали и на родине спортсмена. В интервью журналисту ИА REGNUM в защиту бывшего подопечного высказался и первый тренер Проворова из ярославского «Локомотива».

ИА REGNUM: Как вы отреагировали на поступок Ивана?

Андрей Емелин: Конечно, я поддерживаю его поступок, мы — русские люди, православные. Да и Ванька всегда с характером был, отстаивал своё мнение. Он показал пример другим, как нужно защищать свою позицию. Он был капитаном у нас, учился всегда на отлично, все упражнения выполнял и другим показывал.

ИА REGNUM: Чего бы вы пожелали Ивану?

Андрей Емелин: Желаю ему удачи, стать лидером команды. Он всегда был лидером и достоин большего по жизни. Так что желаю найти ему свою команду и завоевать Кубок Стэнли, с нынешней командой это будет сделать сложно.

Иван Проворов родился в Ярославле и был воспитанником местного «Локомотива». В 14 лет подающий надежды игрок получил приглашение на чемпионат в США, а после успешной поездки его семья приняла решение остаться в Америке. Карьера хоккеиста шла довольно успешно, он стал самым дорогим российским защитником в истории и оставался им до прошлого года. Его соглашение с «Филадельфией» на шесть лет за $40,5 миллиона было рекордным для игроков его амплуа из России. В июле 2022 года Михаил Сергачев подписал новый договор с «Тампой» на 8 лет за $68 миллионов и побил рекорд Проворова.