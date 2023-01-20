Москва, 20 января, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Вооруженные силы России сбили в воздухе вертолет киевских боевиков Ми-8. Об этом 20 января сообщает пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

По ее информации, истребительная авиация Воздушно-космических сил России около населенного пункта Посад-Покровское в Херсонской области сбила в воздухе вертолет Ми-8 военно-воздушных сил Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что российские военные уничтожили на донецком направлении до 60 боевиков ВСУ.

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