Санто-Доминго, 20 января, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Колумбийские моряки спасли жителя Доминиканы, который больше трёх недель плутал по морю на неисправном паруснике. Об этом пишет New York Post.

Keld Gydum Яхта

В декабре 47-летний Элвис Франсуа ремонтировал свою парусную яхту у острова Сен-Мартен. Лодку унесло в море, дозвониться до своих знакомых мужчина не смог.

«Ничего другого не оставалось, как сидеть и ждать», — объяснил Франсуа.

Мужчине приходилось постоянно вычерпывать воду из лодки, чтобы она не утонула. Жажду он утолял дождевой водой, а голод — кетчупом, чесночным порошком и бульонными кубиками.

На борту лодки он написал слово «помогите» и использовал зеркало, чтобы подать сигнал пролетавшему самолёту. После этого контейнеровоз подобрал Франсуа примерно в 120 морских милях к северо-западу от портового города Картахена.

Отмечается, что спасённый мужчина был здоров, «но немного похудел».