Мелитополь, 20 января, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Специальная военная операция России на Украине продолжается. Особых успехов 20 января бойцы добились на запорожском направлении. Как сообщает Минобороны РФ, благодаря усилиям подразделений Восточного военного округа освобожден населенный пункт Лобковое. В районе населенного пункта Каменское уничтожен ангар с вооружением и военной техникой ВСУ, информирует военное ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Также известно, что после того, как в районе населенного пункта Малая Токмачка была ликвидирована радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37, общие потери противника на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. И это только за последние сутки.

До 30 военнослужащих ВСУ потеряли у населенных пунктов Тимковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области (купянское направление). Свыше 40 украинских боевиков погибли близ населенных пунктов Стельмаховка и Макеевка Луганской Народной Республики (краснолиманское направление).

Также в Минобороны РФ подтвердили переход под контроль Вооруженных сил России населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики (донецкое направление), о котором известил накануне руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, и заявили о смерти 60 украинских военных. К тому же в ДНР уничтожен склад реактивных снарядов к системам залпового огня ВСУ (район населенного пункта Звановка).

На херсонском направлении контрбатарейная борьба позволила уничтожить самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и две гаубицы: Д-30 и «Мста-Б».

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине набирает обороты. Но ситуация далека до кульминации. Киевские боевики, активно подпитываемые широким арсеналом военной помощи стран НАТО, вот-вот получат от США крупнейший пакет вооружения.

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