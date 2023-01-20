Москва, 20 января, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили за сутки на донецком направлении до 60 боевиков ВСУ. Об этом сообщили 20 января в Министерстве обороны Российской Федерации.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Российский военнослужащий

«За сутки уничтожены до 60 украинских военнослужащих», — рассказали в российском оборонном ведомстве.

Также сообщается об уничтожении трёх боевых бронированных машины, двух автомобилей, двух самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», а также гаубиц «Гиацинт-Б» и Д-20.

Как сообщало ИА REGNUM, вслед за США самый дорогой пакет военной помощи киевским властям анонсировала Финляндия. По данным министерства обороны страны, речь идет поставке оборонных материалов на сумму 400 миллионов евро.

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