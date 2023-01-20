Москва, 20 января, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Вооруженные силы России поразили 78 артиллерийских подразделений ВСУ. Об этом 20 января сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Стрингер/ТАСС Работа экипажей танков в зоне СВО

По ее информации, ракетные войска, оперативно-тактическая авиация и артиллерия России нанесли поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, военной технике и живой силе в 103 районах.

Как передавало ИА REGNUM, в ходе контрбатарейной борьбы на херсонском направлении ликвидирована на огневой позиции американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin. Кроме этого, российские военнослужащие также уничтожили две гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Читайте также: ВС России уничтожили американскую установку M109 Paladin