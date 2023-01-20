Москва, 20 января, 2023, 14:34 — ИА Регнум. На уходящей неделе elegram-каналы России писали про селезня-попрошайку из Петербурга, про оштрафованного князя XVIII века, хромой автобус и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Цитата из фильма «Рысь в городе»

Центральный федеральный округ

«Говорит и показывает Москва» рассказала про забывчивых пассажиров столичного метро. В 2022 году на станциях и в вагонах забыли 28,4 тысячи предметов: почти по сотне каждый день. В их числе — жалюзи и ласты, хотя обычно теряли телефоны, сумки, зарядки, зонтики.

Сильно удивились гости детского праздника в подмосковных Мытищах, когда прислушались к звучащим песням. Оказалось, что актер в костюме белого медведя отплясывал на сцене под блатную песню, пишет «Прасковья из Подмосковья». Точнее, под композицию «Хоп, мусорок» группы «Воровайки». Началось разбирательство, кто же придумал столь экстравагантное музыкальное сопровождение для танца «мишки».

Не менее экстравагантное развлечение сами себе придумали двое жителей села Ивановской области. Они провели эксперимент: засунули в стиральную машину подушку безопасности от автомобиля и спровоцировали ее раскрытие. У стиральной машины выбило дверь, которая улетела прямо под ноги проходящему мимо ребенку. У мальчика открытый перелом. «Заметьте, одному экспериментатору 23 года, другому — 28», — удивляется «Ивановская область: треш и политика».

В Судиславле, который находится в 350 километрах от Москвы, стали регулярно замечать рысь. Она просто гуляет по улицам. Настолько вольготно и вальяжно, что жители волнуются за себя и детей. «Родина Снегурочки» пишет, что поймать животное пока не получается.

Северо-Западный федеральный округ

Суд начал рассматривать дело петербуржца Романа Максимова, который прославился пару недель назад, попробовав оседлать коня на Дворцовой площади. Судья в том числе запретил Максимову управлять гужевыми повозками и подходить к лошадям ближе десяти метров. «Не присутствуя на том заседании лично, я не берусь судить о том, насколько серьезным был судья, вынося это решение», — иронизирует «Ночной губернатор».

«Страновед пересказывает историю селезня, который клянчит деньги у пассажиров питерского метро. Хозяйка селезня уверяет, что тот работает минут сорок в день, а остальное время отдыхает у себя в собственной комнате. Летать он не умеет: слишком упитанный. Зовут селезня Рыжик.

Подлинным мемом стала фотография с банального мероприятия с осмотром строительной площадки в Новгородской области. А все благодаря представителю местных ветеранов, который надел защитную каску на меховую шапку. «Вот это мы понимаем — серьезный подход к делу!» — комментирует «СЗФОшная.

Приволжский федеральный округ

Знаете, где в новогодние каникулы выпало больше всего снега? В Приволжском округе. Сильнее всего засыпало Казань, второе и третье место поделили Нижний Новгород с Уфой. «Нижний гиперболоид» передает, что в городе снег убирали неплохо, особых жалоб от сограждан не было. Впрочем, в основном сограждане сидели по домам, так что причина может быть и в этом.

Управление ФАС в Башкирии возбудило дело из-за нарушения закона о рекламе. Новый ЖК порекламировал себя на баннере стишком: «Ах, у ели во дворе безопасно детворе». «Башкирский домовой» пишет, что заказчики слогана объясняют его высокими примерами. По их словам, в поисках подходящих фраз они наткнулись на скороговорки Даля «Ах, у ели, ах, у елки, ах, у ели злые волки» и опубликованные в журнале «Мурзилка» в 1984 году стихи поэтессы Веры Инбер «Ах, у ели, ах, у ели, зайцы прыгали и пели…».

В Оренбурге заметили «ковыляющий» автобус. Одна из его задних шин выглядела просто лохмотьями. И тем не менее машина выполняла свой долг. «Сход с линии даже одного автобуса в час пик — это уже несколько десятков горожан, которые прождали его в мороз дольше, чем нужно», — считает «Оренбургский городовой».

Южный федеральный округ

В Ростове-на-Дону живет коллекционер, который собирает сразу все… Его коллекцию прозвали «музеем всячин». «Ростов №1» передает, что здесь есть, что угодно, начиная с бутылок вина и заканчивая самолетом на крыше.

Северо-Кавказский федеральный округ

«Life Дагестан» пишет, что в республике камера фотофиксации наложила штраф в тысячу рублей на водителя, решив, что портрет на соседнем пассажирском сидении — живой человек. Хотя мужчина на портрете умер почти триста лет назад. Это лезгинский князь XVIII века Хаджи Давуда.

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге перед Крещением разнесся слух, что в одном из фитнес-клубов освящен бассейн. Якобы воды его освятил священник Новотихвинского монастыря. В монастыре, конечно, открестились от этого. «Говорят, ни один священник за такой заказ не взялся бы», — передает «Бажовский сказ».

А в Челябинской области в честь Крещения на озере Тургояк построили изо льда мини-копию местного собора. Получилось очень эффектно. Молебен возле чудо-храма совершил сам митрополит, передает «Челябушка».

Опасно чистить снег в Югре! Мужчина очищал крышу, не удержался, упал в сугроб и… застрял. «ЧП ХМАО Югра» пишет, что пришлось вызывать спасателей. Они и вытащили бедолагу с помощью веревки. Помощь медиков не потребовалась.

Сибирский федеральный округ

Сразу две «скорые» подряд застряли в снегу в Кузбассе. Одна из них, передает Mash Siberia, как раз и поехала вызволить из сугробов первую. В итоге спасение пришло от прохожего, который помог откопать машины. Первая простояла в снегу два часа!

В Иркутской области предприимчивый художник продал обломок кирпича за 6700 рублей. Он покрасил его в черный цвет и мелом нарисовал логотип местного фестиваля, который проводится в память о покойных художниках. По словам автора, с кирпичом, как и с памятью, надо обращаться бережно, «иначе все сотрется». В 2021 году такой же кирпич ушел с аукциона за 9000 рублей, вспоминает «Байкал без фильтров».

Дальневосточный федеральный округ

Тем временем Магаданская область стала самым курящим регионом страны. «Смотровая вышка» пишет, что компанию ей составили Камчатка, Сахалин, ЯНАО и Нижегородская область.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 27 января.