Москва, 20 января, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Схема работы телефонных аферистов всегда одна и та же, но, к сожалению, многие люди, особенно пожилые, попадаются на уловки мошенников. 61-летний художник из Государственного академического Малого театра даже не заподозрил, что человек, который позвонил ему с утра 19 января, может оказаться вовсе не сотрудником ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонные мошенники

«Мне позвонили и сказали, что в банке произошла утечка данных и на мое имя кто-то пытается взять кредит в миллион рублей. Человек представился сотрудником ФСБ и просил одобрить кредит и перевести его на другой счет, который гарантирует сохранность моих денег», — эту историю, по словам источника в правоохранительных органах, работник театра поведал полиции.

Мужчина перевел мошенникам 975 тысяч рублей и уже спустя несколько часов, поговорив с родственниками и коллегами, понял, что его обманули, и обратился в полицию.