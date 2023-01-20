Москва, 20 января, 2023, 14:32 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России заявили об освобождении населенного пункта Клещеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

Russian troops in Donbas Российские войска

«На донецком направлении добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Также подразделения Вооружённых сил России уничтожили под Артёмовском склад боеприпасов ВСУ. По данным российского военного ведомства, склад противника находился возле населенного пункта Звановка.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России уничтожили на херсонском направлении американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin.

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