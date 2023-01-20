Москва, 20 января, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Судьба поправок, касающихся отсрочек от мобилизации будет известна 26 января на встрече депутатов Госдумы со статс-секратерями — заместителями министров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, об этом сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ).

Василий Иванов ИА REGNUM Нина Останина

«26 января по предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина председатели комитетов будут встречаться со статс-секретарями всех министерств. На этой встрече будет вице-премьер Григоренко и, конечно, я задам вопрос о сроках, которые взяло на себя правительство для того, чтобы дать ответы на наши вопросы», — сказала Останина.

Пока что, по ее словам, «для нас ничего нового в этом вопросе нет».

Глава комитета Госдумы уточнила, что поправки по отсрочкам для отцов детей-инвалидов и инвалидов детства; единственных сыновей одиноких родителей; по увеличению возраста детей в многодетных семьях с 16 до 18 лет также находятся в числе тех 22 поправок, которые ждут заключения правительства.

Останина проинформировала от этом после того, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») опроверг заявление парламентария о новых отсрочках.

На рассмотрении Госдумы находятся 22 поправки, касающиеся мобилизации, все они ждут общего заключения правительства России. По информации комитета Госдумы по обороне, Минобороны свои отзывы в правительство уже направило.