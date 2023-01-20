Москва, 20 января, 2023, 14:29 — ИА Регнум. О вопиющих нарушениях Киева в сфере международного гуманитарного права заявил 20 января министр иностранных дел России Сергей Иванов на встрече с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич Эггер.

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Глава МИД России отметил, что нарушения международного гуманитарного права со стороны украинского режима документируются на протяжении восьми лет, с ними можно ознакомиться в том числе и в соцсетях.

В свою очередь, в России приняты все меры по соблюдению норм Международного гуманитарного права, в том числе женевские конвенции, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что Москва ожидает от международного сообщества принципиальной оценки преступлений киевских боевиков, которые пытают и убивают российских военнопленных.