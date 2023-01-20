ВС России уничтожили американскую установку M109 Paladin
Москва, 20 января, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили на херсонском направлении американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, сообщили 20 января в Министерстве обороны РФ.
Андрей Рубцов/ТАСС
Российский военнослужащий в зоне СВО
«На херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена на огневой позиции американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, а также две гаубицы: Д-30 и «Мста-Б», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Специальная военная операция России на Украине набирает обороты. Особенно заметны успехи на донецком направлении, где под контроль российских военных перешли Соледар, Соль, Клещеевка и другие стратегически важные для победы населенные пункты.