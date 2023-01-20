Москва, 20 января, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили на херсонском направлении американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, сообщили 20 января в Министерстве обороны РФ.

Андрей Рубцов/ТАСС Российский военнослужащий в зоне СВО

«На херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена на огневой позиции американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, а также две гаубицы: Д-30 и «Мста-Б», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Специальная военная операция России на Украине набирает обороты. Особенно заметны успехи на донецком направлении, где под контроль российских военных перешли Соледар, Соль, Клещеевка и другие стратегически важные для победы населенные пункты.