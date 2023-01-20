Тегеран, 20 января, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Армии стран Евросоюза планирует признать террористическими организациями парламент Ирана. Об этом 20 января заявил член президиума иранского парламента Ахмад Надери, сообщает агентство ISNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По его словам, поправки в действующее законодательство станут ответом на внесение иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в европейский перечень террористических организаций.

«Этот проект будет распространяться на все страны-члены ЕС, а также принадлежащие им вооружённые силы, их организации и институты, которые внесут КСИР в список террористических организаций», — сказал Надери.

Ранее Европарламент одобрил резолюцию с призывом к руководству ЕС включить КСИР в список террористических организаций.