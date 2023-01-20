Вашингтон, 20 января, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Поддержка киевского режима продолжится столько, сколько потребуется. Об этом 20 января заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе выступления на базе Рамштайн в Германии, которое транслировалось на сайте Пентагона.

Hannes P Albert/Global Look Press Ллойд Остин

«Мы продолжим поддерживать самооборону Украины столько, сколько потребуется», — сказал Остин.

По его словам, это для киевского режима это «решающий момент», а для всего мира — «решающее десятилетие».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США продолжают накачку киевского режима военной техникой и боеприпасами. 20 января был обнародован состав нового пакета военной помощи.