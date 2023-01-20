Москва, 20 января, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания заместителя премьер-министра и министра финансов Канады Христи Фриланд, сделанные на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Своё мнение она выразила в телеграм-канале.

Bulkin Sergey Мария Захарова

Захарова отметила, что представительница Канады «открытым текстом» заявила, что победа над Российской Федерацией нужна для экономического подъема. Она также назвала её слова «борьбой за ресурсы XXI века».

По словам официального представителя МИД РФ, Фриланд не раз открыто призывала поддерживать украинских нацистов, а также использовала русофобские высказывания.

Напомним, что в ходе ВЭФ Фриланд заявила, что поставки вооружения и выделение средств киевскому режиму соответствуют интересам западных стран. По её словам, страны «Большой семерки» (G7) в состоянии помочь Киеву, так как ситуация в этой стране отражается и на мировой экономике.

Ранее Захарова написала, что данные, согласно которым бизнесмен Джордж Сорос в течение многих лет платил влиятельным журналистам, производят в США эффект «ядерного взрыва».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ускорить поставки военной помощи Киеву и назвал время «оружием России».

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