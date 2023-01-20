Москва, 20 января, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Вооруженные силы России освободили от киевских карателей населенный пункт Лобковое в Запорожской области, сообщили 20 января в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«На запорожском направлении успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в районе Каменского российские военные уничтожили ангар с вооружением и военной техникой ВСУ, в районе Малой Токмачки уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 90 боевиков ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об освобождении Клещеевки. Он отмечал, что за село идут ожесточённые бои, так как «противник цепляется за каждый метр».

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