Париж, 20 января, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Главный редактор RT Маргарита Симоньян 20 января прокомментировала в своем телеграм-канале решение о блокировке всех счетов RT France.

The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Маргарита Симоньян

Как сообщалось ранее, представители банка заявили RT, что решение о блокировке счетов принято по распоряжению властей. В качестве основания был упомянут утвержденный в конце 2022 года девятый пакет антироссийских санкций ЕС.

«Вот такое вот либерте, эгалите и фратерните» (свобода, равенство и братство — прим. ИА REGNUM), — отметила Симоньян.