Пекин, 20 января, 2023, 14:00 — ИА Регнум. В Китае объявили о возобновлении с 6 февраля группового туризма по некоторым направлениям. Об этом сообщает министерство культуры и туризма КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В ведомстве уточнили, что турагентства и онлайн-компании по всей стране в экспериментальном режиме возобновляют организацию выездных групповых туров для граждан Китая.

В перечень стран, кроме России, вошли Швейцария, Шри-Ланка, ЮАР, Аргентина, Венгрия, Египет, Индонезия, Камбоджа, Кения, Куба, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Новая Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур и Таиланд.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 января власти Китая смягчили правила въезда в страну, действовавшие из-за COVID-19. Тогда же возобновили работу пропускные пункты на границе Приморского края и провинций КНР.

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