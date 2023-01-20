Киев, 20 января, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Киевский режим переименовал более двух тысяч топонимов в 2022 году. Об этом 20 января сообщает издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Отмечается, что более 2213 топонимов переименовали в 33 городах за год.

«Киев стал лидером по количеству переименований за последний год, переименовали 237 топонимов: названий улиц, переулков, районов, бульваров, парков, скверов, площадей, озёр и даже теплоходов», — говорится в сообщении.

Кроме того, 232 названия переименовали в Виннице, 183 — в Кривом Роге, 183 — в городе Каменское, 179 — в Сумах.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что киевский режим на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию.