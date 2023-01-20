МИД Китая: Пекин продолжит продвижение мирных переговоров на Украине
МИД Китая заявил, что продолжит продвижение мирных переговоров на Украине
Пекин, 20 января, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Пекин продолжит работать над разрешением конфликта на Украине. Об этом 20 января заявил представитель внешнеполитического ведомства страны Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос о том, получил ли председатель КНР Си Цзиньпин послание от главы киевского режима Владимира Зеленского.
«В вопросе украинского кризиса Китай всегда активно работал над продвижением мирных переговоров», — сказал он, добавив, что Пекин продолжит играть конструктивную роль в мирном разрешении конфликта.
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Как сообщало ИА REGNUM, глава китайского внешнеполитического ведомства Цинь Ган заявил, что на фоне пандемии коронавируса и геополитических конфликтов некоторые страны воспользовались в 2022 году случаем для идеологического противостояния и блоковой конфронтации.
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