Пекин, 20 января, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Пекин продолжит работать над разрешением конфликта на Украине. Об этом 20 января заявил представитель внешнеполитического ведомства страны Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос о том, получил ли председатель КНР Си Цзиньпин послание от главы киевского режима Владимира Зеленского.

Министерство иностранных дел КНР Ван Вэньбинь

«В вопросе украинского кризиса Китай всегда активно работал над продвижением мирных переговоров», — сказал он, добавив, что Пекин продолжит играть конструктивную роль в мирном разрешении конфликта.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава китайского внешнеполитического ведомства Цинь Ган заявил, что на фоне пандемии коронавируса и геополитических конфликтов некоторые страны воспользовались в 2022 году случаем для идеологического противостояния и блоковой конфронтации.

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