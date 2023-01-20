Берн, 20 января, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Всенародное голосование, вероятно, придётся провести в Швейцарии, если будет принято решение о конфискации российских активов в пользу Украины. Об этом глава швейцарского федерального департамента иностранных дел Иньяцио Кассис заявил в интервью газете Tages-Anzeiger.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Он напомнил, что в стране заблокированы российские активы на сумму более $7,5 млрд. Конфисковать их нельзя, но Швейцария, как и другие государства, испытывает давление на международном уровне в вопросе использования этих активов для поддержки Киева.

«В Швейцарии потребуются серьёзные законодательные изменения, в которых, вероятно, последнее слово останется за народом. В других странах это решение может принять парламент», — сказал Кассис о возможном решении по конфискации активов.

По его словам, потребуется найти достаточно хирургически точное решение в международной правовой системе, которое позволило бы провести конфискацию с минимумом побочных эффектов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о воровстве в Европе российских активов под видом их заморозки. Пресс-секретарь президента Дмитрий назвал конфискацию российского имущества на Западе признаком краха святости частной собственности.