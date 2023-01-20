Киев, 20 января, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Производство электроэнергии на территории Украины увеличилось, сообщили 20 января представители «Укрэнерго».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская энергетика

Это произошло благодаря завершению ремонта одного из блоков ТЭЦ, увеличению генерации на ТЭЦ и ГЭС, а также благодаря возобновляемым источникам энергии, заявили в компании.

При этом дефицит мощности системы остается существенным, при пиковых нагрузках покрывается около 75% потребностей, поэтому лимиты потребления продолжают действовать, отметили представители энергокомпании.

16 января в «Укрэнерго» заявили о резком росте дефицита в энергосистеме Украины из-за взрывов на электростанциях.

17 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о повреждении девяти блоков тепловых электростанций, трех магистральных подстанций и линии электропередачи.