Москва, 20 января, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Авиакомпания «Победа» после решения суда не намерена менять общий подход к перевозке багажа и ручной клади, при этом уточнит правила по портфелям и дамским сумкам. Об этом 19 января сообщает пресс-служба авиакомпании, которая входит в группу «Аэрофлот».

Rostkol Самолет авиакомпании «Победа»

Отмечается, что в соответствии с вынесенными судебными решениями авиакомпания «Победа» намерена исключить указание на габариты дамской сумки и портфеля в описании способа перевозки ручной клади, который установлен на основании Федеральных авиационных правил.

Уточняется, что таким образом будет выполнено предписание Ространснадзора, при этом общий подход к провозу ручной клади и багажа на авиарейсах компании меняться не будет.

В пресс-службе отметили, что уточнение формулировок сделает правила более понятными и простыми, при этом изменения не окажут влияния на тарифную политику авиакомпании, которая ориентирована на обеспечение максимальной доступности авиаперелетов для граждан.

Как передавало ИА REGNUM, Росавиация потребовала от авиационных компаний отчитаться о культурном уровне и поведении членов экипажей пассажирских самолётов.

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