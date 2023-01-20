Киев, 20 января, 2023, 13:54 — ИА Регнум. В Киевской области Украины горит храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 20 января сообщает украинское издание «Клименко тайм» в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь на Украине

«В Бориспольском районе горит храм УПЦ», — говорится в сообщении.

Ранее правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект, предполагающий запрет деятельности Украинской православной церкви.

Как собщало ИА REGNUM, в Керчи 48-летнего местного жителя задержали по обвинению в публикации материалов с призывами к убийству российских военнослужащих.

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