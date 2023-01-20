Керчь, Крым, 20 января, 2023, 13:33 — ИА Регнум. В Керчи 48-летнего местного жителя задержали по обвинению в публикации материалов с призывами к убийству российских военнослужащих. Об этом 20 января сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

Мужчину обвинили в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Он размещал соответствующие материалы на своей странице в «Одноклассниках».

В отношении него возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.