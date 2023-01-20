Москва, 20 января, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Киевский режим допускает вопиющие нарушения международного гуманитарного права. Об этом 20 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич Эггер.

Николай Тришин/ТАСС Донецк

«Хотел бы вновь привлечь ваше внимание к вопиющим нарушениям международного гуманитарного права со стороны украинского режима», — сказал Лавров.

Он добавил, что эти нарушения документируются в течение восьми лет. По его словам, с ними можно ознакомиться даже в социальных сетях.

Лавров подчеркнул, что Россия подтверждает приверженность соблюдению норм международного гуманитарного права, в том числе женевских конвенций, и принимает меры предосторожности для защиты мирного населения и гражданских объектов.

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