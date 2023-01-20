Сочи, Краснодарский край, 20 января, 2023, 13:34 — ИА Регнум. В Сочи суд взыскал с виновника дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом с пользу потерпевших в аварии с участием телеведущей Ксении Собчак 500 тысяч рублей, сообщает 20 января объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Сергей Фадеичев/ТАСС Ксения Собчак

Так, по решению суда в пользу одного из пострадавших взыскано 300 тысяч рублей, второго — 200 тысяч.

Напомним, вечером 9 октября 2021 года Ксения Собчак стала участницей ДТП вблизи Сочи. Автомобиль, на котором она передвигалась, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Volkswagen, пассажирка которого получил смертельные травмы.

В октябре 2022 года суд приговорил виновного водителя к двум годам колонии-поселения.