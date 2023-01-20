Новосибирск, 20 января, 2023, 13:52 — ИА Регнум. В результате столкновения маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Новосибирске пострадали шесть человек, включая троих детей. Об этом сообщается на портале «МВД Медиа».

Svetlana Vozmilova Скорая помощь

«В результате ДТП пострадали шесть человек: водитель и пассажир иномарки, а также ехавшие в автобусе женщина 1966 года рождения и трое детей — мальчики 2008 и 2013 годов рождения и девочка 2008 года рождения», — говорится в информации.

Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. По предварительным данным, женщина-водитель легкового автомобиля выехала на встречную полосу и столкнулась с маршруткой, в салоне которой находились четыре пассажира. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины аварии. На месте ДТП работает Госавтоинспекция.

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