Москва, 20 января, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Россия в 2022 году заняла второе место по поставкам нефти в Китай, лидером является Саудовская Аравия. Об этом 20 января сообщает Reuters со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

Cfoto/Global Look Press/Keystone Press Agency Экспорт нефти

Отмечается, что Саудовская Аравия поставила в Китай 87,49 млн тонн нефти, Россия экспортировала 86,25 млн тонн сырья. При этом Пекин купил российской нефти на 8% больше по сравнению с 2021 годом.

Также сообщается экспорт Малайзии в Китай достиг 35,68 млн тонн, увеличившись в два раза по сравнению с 2021 годом. А США экспортировали 7,89 млн тонн, что стало на 31% меньше.

Кроме того, в 2022 году поставки из России в Китай сжиженного природного газа (СПГ) выросли на 43,9% — до 6,5 миллиона тонн.